Gett доставит продукты из премиальных супермаркетов «Глобус гурмэ»

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Gett Delivery получает комиссию с каждого выполненного заказа «Глобус гурмэ» Андрей Гордеев / Ведомости

О сотрудничестве сервиса по доставке еды Gett Delivery и сети премиальных супермаркетов «Глобус гурмэ» «Ведомостям» рассказали представители компаний. По их словам, Gett Delivery в течение 2–4 часов будет доставлять интернет-заказы продуктов питания с момента их оформления, тестирование продлится два месяца. Все предоплаченные заказы в Москве доставляются Gett Delivery, добавил представитель «Глобус гурмэ».

Служба онлайн-заказа такси Gett занялась экспресс-доставкой примерно два года назад. Сейчас у Gett Delivery, по собственным данным, более 1000 клиентов и около 20 000 заказов в месяц. В сентябре Gett начал работать с Inventive Retail Group (сети магазинов re:Store, Samsung, Sony Centre, Lego, Nike и др.): служба доставляет онлайн-заказы из re:Store в течение 2 часов. Еще в прошлом году Gett сообщал, что договорился доставлять готовую еду ритейлера «Азбука вкуса». Стороны продолжают работать над проектом, заверили представители обеих компаний.

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