Литовская ASG продала долю в аэропорту «Жуковский»

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«Жуковский» развивается медленнее запланированного Андрей Гордеев / Ведомости

Литовская Avia Solutions Group (ASG) закрыла сделку по продаже доли в компании «Рампорт аэро» (владеет и управляет аэропортом «Жуковский»), ей косвенно принадлежали 22,5% компании, говорится в релизе «Рампорт аэро». Долю купил топ-менеджмент «Рампорт аэро», сообщается в релизе. Причины продажи не сообщаются.

«ASG не участвовала в операционном управлении аэропортом. Данная сделка акционеров не окажет влияния на планы развития "Жуковского". Мы с оптимизмом смотрим в будущее, и у нас есть для этого все основания. На протяжении года пассажиропоток и маршрутная сеть аэропорта выросли вдвое. В этом году «Жуковский» планирует принять 1,2 млн пассажиров, а в 2019-м – достигнуть уровня 2,3 млн и войти в число 15 крупнейших аэропортов в России», – приводятся в релизе слова гендиректора «Рампорт аэро» Томаса Вайшвилы.