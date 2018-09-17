Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4655 от 18.09.2018 под заголовком: Миллион «Жуковского»

Аэропорт «Жуковский» планирует принять 1,2 млн человек в 2018 году

Это близко к уровню, позволяющему ему работать безубыточно
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В январе – августе 2018 г. пассажиропоток «Жуковского» составил 740 000 человек, это позволило аэропорту войти в число 30 крупнейших аэропортов России, сообщил «Ведомостям» через своего представителя гендиректор компании «Рампорт аэро» (владеет и управляет «Жуковским») Томас Вайшвила: «Несмотря на традиционное для зимнего периода снижение спроса на перевозки, за оставшиеся четыре месяца мы планируем принять около 460 000 человек и обслужить по итогам года 1,2 млн пассажиров». В зимнем расписании сократится количество рейсов на курорты юга России, но появятся новые направления и перевозчики: в ноябре «Уральские авиалинии» начнут полеты в Алма-Ату, в сентябре таджикская Somon Air полетит в Душанбе и Куляб, продолжает Вайшвила.

«Жуковский» был открыт 30 мая 2016 г., первый рейс выполнила белорусская «Белавиа» из Минска 12 сентября. В 2016 г. аэропорт обслужил 53 000 пассажиров, в 2017 г. – 426 000. Пассажирский терминал «Жуковского» способен принимать 4 млн человек в год. Председатель совета директоров литовской Avia Solutions Group (один из акционеров «Рампорт аэро») Гедиминас Жемялис рассказывал «Ведомостям», что безубыточно аэропорт способен работать при трафике 1,3–1,5 млн пассажиров, на этот пассажиропоток аэропорт планировал выйти еще в 2017 г.

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