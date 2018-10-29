Путину представили новую стратегию «Аэрофлота»
Авиакомпания обещает увеличить перевозки вдвое к 2023 году, лоукостер «Победа» вырастет в 6 раз
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В 2017 г. «Аэрофлот» перевез 32,8 млн человек, в этом году будет 36 млн
Максим Стулов / Ведомости
В 2023 г. группа «Аэрофлот» (головная компания вместе с «дочками» – «Россией», «Победой» и дальневосточной «Авророй») ставит задачу перевезти 90–100 млн человек, сообщил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев президенту Владимиру Путину, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. В 2017 г. группа перевезла 50,1 млн человек. То есть за шесть лет (с учетом этого года) планируется двукратный рост.
Предыдущая стратегия «Аэрофлота», принятая в 2014 г., предполагала, что к 2025 г. пассажиропоток группы превысит 75 млн человек в год. В июне на собрании акционеров Савельев заявил, что стратегия будет пересмотрена – показатели предстоит увеличить.
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