Бизнес / Транспорт

Путину представили новую стратегию «Аэрофлота»

Авиакомпания обещает увеличить перевозки вдвое к 2023 году, лоукостер «Победа» вырастет в 6 раз
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В 2023 г. группа «Аэрофлот» (головная компания вместе с «дочками» – «Россией», «Победой» и дальневосточной «Авророй») ставит задачу перевезти 90–100 млн человек, сообщил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев президенту Владимиру Путину, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. В 2017 г. группа перевезла 50,1 млн человек. То есть за шесть лет (с учетом этого года) планируется двукратный рост.

Предыдущая стратегия «Аэрофлота», принятая в 2014 г., предполагала, что к 2025 г. пассажиропоток группы превысит 75 млн человек в год. В июне на собрании акционеров Савельев заявил, что стратегия будет пересмотрена – показатели предстоит увеличить.

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Комментарии
padnyaend
11:49 29.10.2018
ввп удвоили, теперь доходы населения и перевозки на очереди! И про аэропорт "Большие Васюки" не забудьте - обещали же! "...Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва — Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн.."
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