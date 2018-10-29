«Аэрофлот» хочет к 2023 году вырасти вдвое при росте рынка в полтора раза
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В 2023 г. группа «Аэрофлот» (головная компания и ее «дочки» – «Россия», лоукостер «Победа» и дальневосточная «Аврора») ставит задачу перевезти 90–100 млн человек, сообщил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев президенту Владимиру Путину, стенограмма их встречи опубликована на сайте Кремля. В 2017 г. группа перевезла 50,1 млн человек. То есть оптимистический сценарий состоит в удвоении перевозок.
В 2017 г. с учетом иностранных авиакомпаний, летающих в Россию, перевезено 124 млн человек, из них российскими авиакомпаниями – 105 млн. По оценке экспертов, при годовом росте на 6,4% перевозки вырастут до 189 млн человек (или в 1,5 раза за шесть лет) – цифра реальная и «Аэрофлот» претендует хотя бы на половину рынка, заявил Савельев. В январе – сентябре российские авиакомпании, по данным Росавиации, перевезли 89 млн человек, на 10% больше, чем за тот же срок в 2017 г.
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