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В совет директоров «Аэрофлота» вошли бывший и действующий министры транспорта

Действующий министр транспорта Евгений Дитрих и его предшественник на этом посту Максим Соколов избраны в совет директоров «Аэрофлота». Они заменили в совете независимых директоров Алексея Германовича и Ларса Эрика Бенгстрома. В остальном состав совета не изменился. Так проголосовали акционеры на внеочередном собрании, которое прошло во вторник в офисе авиакомпании в селе Мелькисарово рядом с аэропортом «Шереметьево».

Ранее ни Дитрих, ни Соколов в совет директоров «Аэрофлота» не входили. Их кандидатуры выдвинуло Росимущество.

Максим Соколов занимал пост министра транспорта в 2012–2018 гг. В новое правительство, сформированное в мае 2018 г., он не вошел. Новым министром был назначен Евгений Дитрих, который до этого занимал в министерстве пост первого заместителя министра. Соколов летом стал гендиректором группы ЛСР, одной из крупнейших в России строительных компаний.

Кворум составил 64,7%. Росимуществу принадлежит 51,17% «Аэрофлота», у «Ростеха» около 3%. Таким образом, миноритарные акционеры были представлены всего 10% голосов.

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