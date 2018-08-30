Экс-министр транспорта Максим Соколов возглавил группу ЛСР

Статья опубликована в № 4642 от 30.08.2018 под заголовком: Министр для ЛСР

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Бывший министр транспорта Максим Соколов назначен гендиректором группы ЛСР Е. Разумный / Ведомости

Бывший министр транспорта Максим Соколов назначен гендиректором группы ЛСР, сообщила компания. На этом посту он сменил контролирующего акционера – девелопера Андрея Молчанова, который избран председателем совета директоров ЛСР.

Группа ЛСР – один из крупнейших застройщиков жилья в России и производитель строительных материалов. Ее общий портфель – 8,6 млн кв. м. По данным Infoline, в 2017 г. она ввела 909 000 кв. м жилья, уступив лишь группе ПИК (более 2 млн кв. м).