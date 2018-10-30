«Роснефть» нашла в Китае нового покупателя на свою нефть
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«Роснефть» может начать поставлять нефть «дочке» китайского госфонда CITIC – CITIC Resources, рассказали два человека, близкие к разным сторонам переговоров. Речь идет о контракте, который в сентябре прошлого года «Роснефть» подписала с частной китайской CEFC China. По нему российская госкомпания обязалась поставлять по 10 млн т в год на протяжении пяти лет. Контракт также предусматривал механизм автоматического продления еще на пять лет без снижения количества поставок, в случае если стороны не предъявят взаимных претензий. Таким образом суммарные отгрузки по этому контракту могли составить 100 млн т. Также CEFC обязалась купить 14,16% «Роснефти» у СП катарского инвестфонда QIA и швейцарской Glencore.
Но стать крупным акционером «Роснефти» CEFC не успела. Компания обанкротилась и была вынуждена распродавать свои активы.
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