Правительство России одобрило изменение структуры собственников «Роснефти»
Теперь Катарский инвестфонд и трейдер Glencore смогут «выпрямить» структуру владения акциями «Роснефти»
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Одобрение российской правительственной комиссии по иностранным инвестициям требовалось, чтобы завершить продажу и «выпрямление» структуры собственников
Максим Стулов / Ведомости
Правительственная комиссия по иностранным инвестициям разрешила Катарскому инвестфонду (QIA) купить долю в «Роснефти» у совместного предприятия QIA и швейцарского трейдера Glencore – QHG Oil, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве. Аналогичную информацию «Ведомостям» подтвердил федеральный чиновник.
«Интерфакс» сообщает, что решение было принято недавно. Были ли наложены какие-либо ограничения на сделку, собеседник «Ведомостей» говорить не стал.
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