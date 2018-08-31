Бизнес / ТЭК

Правительство России одобрило изменение структуры собственников «Роснефти»

Теперь Катарский инвестфонд и трейдер Glencore смогут «выпрямить» структуру владения акциями «Роснефти»
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Правительственная комиссия по иностранным инвестициям разрешила Катарскому инвестфонду (QIA) купить долю в «Роснефти» у совместного предприятия QIA и швейцарского трейдера Glencore – QHG Oil, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве. Аналогичную информацию «Ведомостям» подтвердил федеральный чиновник.

«Интерфакс» сообщает, что решение было принято недавно. Были ли наложены какие-либо ограничения на сделку, собеседник «Ведомостей» говорить не стал.

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