Доля менеджмента «Лукойла» в компании опустилась ниже контрольной
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100%-ная дочерняя компания «Лукойла» — Lukoil Securities Lim в четверг передала головной компании 11,82% квазиказначейского пакета акций, которыми владела более девяти лет. После этого «Лукойл» погасил полученные бумаги, как и было решено на внеочередном собрании акционеров в августе, свидетельствует раскрытие компании.
Это не весь квазиказначейский пакет, которым владел «Лукойл» и мог голосовать на собраниях акционеров: еще 4,8% акций компания планирует использовать в программе вознаграждения менеджмента.
После погашения части квазиказначейского пакета уставный капитал «Лукойла» снизился, а значит, доли владельцев акций выросли. Так, доля, которую «Лукойл» рассчитывает передать на вознаграждения менеджменту, увеличилась до 5,41%.
Доля менеджмента по итогам 2017 г. была 34,2%, говорилось в годовом отчете, а после погашения казначейских акций она выросла до 38,78%, по расчетам «Ведомостей».
В интервью «Ведомостям» в сентябре президент «Лукойла» Вагит Алекперов говорил, что из общей доли менеджмента его доля в компании - около 23%, таким образом, после погашения квазиказначейского пакета она выросла до 26%. Доля вице-президента Леонида Федуна была 9,78%, из которых 2% принадлежат его детям. После погашения квазиказначейского пакета доля Федуна и его семьи выросла до 11%.
Но вместе с этим менеджмент, который на начало года контролировал суммарно 34,2% акций и 16,6% казначейского пакета, теперь потерял контроль в компании: доля находящихся в свободном обращении акций выросла до 55,8%.
Руководство «Лукойла» официально не заявляло, что собирает контрольный пакет, но менеджмент последовательно наращивал долю, и в 2015 г. контрольный пакет был собран.
«Мы никогда не ставили цель сделать из «Лукойла» частную компанию, – отвечал Алекперов на вопрос «Ведомостей», что будет, если менеджмент потеряет контроль над «Лукойлом». – Сегодня «Лукойл» – публичная компания, и для нас абсолютно комфортна нынешняя структура акционеров. Независимые акционеры к нам, менеджменту, лояльны. Совет директоров с пониманием относится и к трудностям, и, самое главное, к той стратегии, которую мы им продемонстрировали».
Но в ближайшие три года «Лукойл» намерен провести обратный выкуп акций на общую сумму $3 млрд. Пакет, который «Лукойл» намерен приобрести с рынка, не назывался, но на эту сумму сейчас можно выкупить 4,72% акций.
Богатейшие семьи России по версии Forbes
Первое место, как и в прошлом году, заняла семья Гуцериевых - это сам Михаил Гуцериев, его брат Саит-Салам Гуцериев, сын Саид Гуцериев и племянник Билан Ужахов. Совокупное состояние членов семьи Forbes оценил в $5,97 млрд
Второе место четвертый год подряд занимает семья Ротенбергов - Аркадий Ротенберг, его брат Борис Ротенберг и дети Игорь Ротенберг и Лилия Ротенберг. Состояние семьи оценивается в $4,85 млрд
На третьем месте - Валентин Гапонцев и его сын Денис, частный инвестор. Их состояние оценивается в $3,14 млрд
Четвертое место сохранила семья Шаймиевых - Айрат Шаймиев, его сын Тимур Шаймиев и брат Радик Шаймиев. Их состояние, по оценке Forbes, - $2,48 млрд
Пятое место - семья Рахимкуловых (Мегдет Рахимкулов и его сыновья Тимур Рахимкулов и Руслан Рахимкулов). Совокупное состояние семьи оценено в $1,7 млрд
На шестом месте — братья Сергей и Николай Саркисовы. Их состояние оценивается в $1,5 млрд
Седьмое место заняли Шамаловы - Николай Шамалов и его сын Кирилл Шамалов. Их состояние Forbes оценил в $1,47 млрд
Восьмое место - семья Бажаевых (Муса Бажаев, его брат Мавлит Бажаев и племянник Дени Бажаев). Состояние семьи оценивается в $1,41 млрд
На девятом месте Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. Их состояние оценивается в $1,4 млрд
Замыкает десятку семья Зубицких (Галина Зубицкая, ее сыновья Евгений Зубицкий и Андрей Зубицкий и жена последнего Виктория Казак). Состояние семьи оценивается в $1,06 млрд