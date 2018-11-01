Доля менеджмента «Лукойла» в компании опустилась ниже контрольной

Ярослав Чингаев / для Ведомостей

100%-ная дочерняя компания «Лукойла» — Lukoil Securities Lim в четверг передала головной компании 11,82% квазиказначейского пакета акций, которыми владела более девяти лет. После этого «Лукойл» погасил полученные бумаги, как и было решено на внеочередном собрании акционеров в августе, свидетельствует раскрытие компании.

Это не весь квазиказначейский пакет, которым владел «Лукойл» и мог голосовать на собраниях акционеров: еще 4,8% акций компания планирует использовать в программе вознаграждения менеджмента.

После погашения части квазиказначейского пакета уставный капитал «Лукойла» снизился, а значит, доли владельцев акций выросли. Так, доля, которую «Лукойл» рассчитывает передать на вознаграждения менеджменту, увеличилась до 5,41%.

Доля менеджмента по итогам 2017 г. была 34,2%, говорилось в годовом отчете, а после погашения казначейских акций она выросла до 38,78%, по расчетам «Ведомостей».

В интервью «Ведомостям» в сентябре президент «Лукойла» Вагит Алекперов говорил, что из общей доли менеджмента его доля в компании - около 23%, таким образом, после погашения квазиказначейского пакета она выросла до 26%. Доля вице-президента Леонида Федуна была 9,78%, из которых 2% принадлежат его детям. После погашения квазиказначейского пакета доля Федуна и его семьи выросла до 11%.

Но вместе с этим менеджмент, который на начало года контролировал суммарно 34,2% акций и 16,6% казначейского пакета, теперь потерял контроль в компании: доля находящихся в свободном обращении акций выросла до 55,8%.

Руководство «Лукойла» официально не заявляло, что собирает контрольный пакет, но менеджмент последовательно наращивал долю, и в 2015 г. контрольный пакет был собран.

«Мы никогда не ставили цель сделать из «Лукойла» частную компанию, – отвечал Алекперов на вопрос «Ведомостей», что будет, если менеджмент потеряет контроль над «Лукойлом». – Сегодня «Лукойл» – публичная компания, и для нас абсолютно комфортна нынешняя структура акционеров. Независимые акционеры к нам, менеджменту, лояльны. Совет директоров с пониманием относится и к трудностям, и, самое главное, к той стратегии, которую мы им продемонстрировали».

Но в ближайшие три года «Лукойл» намерен провести обратный выкуп акций на общую сумму $3 млрд. Пакет, который «Лукойл» намерен приобрести с рынка, не назывался, но на эту сумму сейчас можно выкупить 4,72% акций.

Богатейшие семьи России по версии Forbes