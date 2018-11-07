Инвесторы ожидают резкого подорожания цветных металлов
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Цены на медь, никель и алюминий могут вырасти более чем на 40% в ближайшие годы, превзойдя предыдущие рекорды, считают некоторые инвесторы. Они связывают это с тем, что горнодобывающие компании уже долгое время недостаточно инвестируют в добычу.
По оценкам Wood Mackenzie, представители отрасли в этом году потратят на новые проекты около $40 млрд третий год подряд. Для сравнения: в посткризисном 2009 г. они инвестировали более $80 млрд, а еще пять лет назад – свыше $120 млрд.
В последние недели металлы дешевели из-за беспокойства инвесторов, что торговый конфликт между США и Китаем замедлит рост мировой экономики, что снизит спрос на сырье. Медь по итогам года может подешеветь минимум на 15% в третий раз за пять лет, а цены на цинк, алюминий и никель уже ушли на «медвежью» территорию (снижение цен на 20% и более по сравнению с предыдущим пиком).
Но некоторые участники рынка все равно делают ставку на то, что сохранение инвестиций на нынешнем уровне приведет к дефициту предложения и резкому росту цен на металлы.
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