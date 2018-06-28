Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4597 от 28.06.2018 под заголовком: Меди всем не хватит

Мировой рынок столкнется с дефицитом меди в 2019 году

Из-за роста потребления металла в автопроме, энергетике и из-за снижения инвестиций в проекты
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С 2019 г. на мировом рынке возникнет дефицит меди, к 2022 г. его нехватка может достичь около 400 000 т (примерно 1,7% от потребления в 2017 г. – «Ведомости»), следует из презентации заместителя генерального директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Евгения Брагина «Динамика долгосрочного спроса на медь» («Ведомости» ознакомились с содержанием). Следующие пять лет потребление меди будет увеличиваться на 415 000 т ежегодно, а совокупный прирост к 2022 г. достигнет 2,5 млн т.

Основными отраслями, стимулирующими потребление металла, Брагин называет строительство (прирост с 2017 по 2022 г. составит 15,3%), электроэнергетику (38,1%, в основном за счет возобновляемой энергетики), автомобильную промышленность (+28,79%, благодаря развитию электротранспорта).

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