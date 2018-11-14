Гендиректор Baccarat: «За последние два-три года мы делали для России эксклюзивные продукты»

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Даниэла Риккарди генеральный директор Baccarat Андрей Гордеев / Ведомости

За 13 лет у Baccarat, производителя знаменитого хрусталя, сменилось три владельца. Последний раз – в этом году, уже при Даниэле Риккарди, которая, возглавив Baccarat в 2013 г., собиралась за пять лет вдвое увеличить продажи. Этого не произошло, а при подготовке сделки Риккарди представила пятилетний план развития компании для новых инвесторов. По ее признанию, за пять лет она поменяла взгляд на бизнес. Просто делать и продавать дорогие люстры и бокалы уже недостаточно, нужно создавать «вселенную Baccarat», говорит Риккарди. К этому ее подтолкнул приход миллениалов. Они показывают совсем другое потребительское поведение и отношение к моде и люксу, нежели предшествующие поколения, которые десятки лет составляли костяк покупателей товаров роскоши. Пять лет назад о миллениалах и интернет-продажах разговора в Baccarat не было вообще, а сейчас это едва ли не самые важные направления для компании.

– В 2017 г. китайский инвестфонд Fortune Fountain Capital объявил о покупке Baccarat у структур Starwood Capital Group, в июне этого года сделка была завершена. Как она возникла?

– Baccarat никогда не была стратегическим направлением бизнеса для Starwood – они же работают совсем в другой отрасли, занимаются недвижимостью, отелями и роскошными резиденциями, Baccarat досталась им в рамках сделки с семьей Тэтанже, когда Starwood купила их отели, а также парфюмерный бренд Annick Goutal и Baccarat. И потом на протяжении многих лет Starwood продавала купленное. Baccarat оставалась последним брендом, и я думаю, что у них и не было стратегических планов сохранять его. К их непосредственному бизнесу можно отнести только отель Baccarat, для которого Starwood создала гостиничный бренд, очень важный для нас, так как гостиница Baccarat New York – это наша драгоценность, возможность показать мир Baccarat. А Fortune Fountain много вкладывает в люксовые бренды, и им была интересна Baccarat – так все и сложилось.

Даниэла Риккарди генеральный директор Baccarat Родилась в 1960 г. в Италии. Окончила Университет Сапиенца в Риме по специальности «политология и международные исследования», стипендиальную программу по маркетингу в Йельском университете

1985 начала карьеру в Procter & Gamble в Италии

2001 вице-президент P&G по Восточной Европе и России

2005 президент P&G в континентальном Китае

2010 генеральный директор Diesel

2013 генеральный директор Baccarat

2014 член совета директоров Kering

– Новые владельцы уже сообщали о желании что-то менять в стратегии компании?

– В процессе подготовки сделки я должна была представить потенциальным покупателям пятилетний план развития компании, он сфокусирован на международном развитии – бренд должен стать более разнообразным и представленным во всем мире, но не столько за счет появления новых магазинов, сколько за счет расширения предложения под брендом Baccarat. Я думаю, что инвесторам понравилась эта стратегия, потом в разных интервью они говорили, что поддерживают план расширять вселенную Baccarat. Поэтому в будущем мы будем работать именно в этом направлении: будут открываться гостиницы, появляться новые продукты под брендом Baccarat и т. д. То есть мы будем двигаться к тому, чтобы клиенты не просто покупали товары, а жили в мире Baccarat. Инвесторы поддерживают эту идею и готовы инвестировать в нее.

– Сколько они готовы инвестировать?

– 20–30 млн евро в ближайшие 3–5 лет.