В Музее Москвы показывают, как делают знаменитые платки и седла Hermes

Галстуки Hermes печатаются по той же технологии, что и каре, из одного куска шелка получается два галстука Андрей Гордеев / Ведомости

Выставкой «Hermes. За кулисами» Музей Москвы обозначает свой новый интерес – быть местом, где можно увидеть не только собственно историю или современную жизнь города, но то, что часто называют культурой повседневности. К таковой можно отнести, например, моду, а также предметы быта и повседневного обихода, которые в момент создания отражают стилистику эпохи и образ жизни горожан, а со временем могут стать культурными объектами и музейными экспонатами. Выбирая партнера для старта, в музее искали крупную и яркую компанию с самобытной историей. В это же время французский дом Hermes находился в поисках площадки для российской гастроли передвижной выставки о работе своих ремесленников. В результате музей на 10 дней станет местом, где можно будет увидеть, как мастера марки расписывают фарфор и создают шелковые каре, шьют перчатки, выдувают фужеры или изготавливают седла.

Выставка «Hermes. За кулисами» развернута в Провиантских складах музейного комплекса на Зубовском бульваре. По случайному совпадению здание, где проходит выставка, – ровесник французской компании: Провиантские склады были построены в 1836 г., за год до того, как Тьерри Эрмес основал в Париже свою компанию, производившую конскую упряжь. Hermes достигла в этом деле больших высот, став поставщиком многих монарших дворов, в том числе и российского. В 20-х годах прошлого века, когда гужевой транспорт в европейских городах сменился автомобильным, Hermes вполне могла исчезнуть, но тогдашний владелец Эмиль Эрмес нашел новые ниши для бизнеса: из успешного производителя конской упряжи компания превратилась в еще более успешного производителя одежды и аксессуаров из кожи и шелка. За прошедшее столетие Hermes значительно расширила сферу деятельности, став одной из самых известных марок, под которой выпускаются мужская и женская одежда, сумки, мебель, изделия из шелка, часы, обувь, хрусталь и многое другое (в том числе седла и аксессуары для верховой езды, которые компания по-прежнему производит).

Глобальный рост не стоил Hermes утраты ремесленных традиций – компания сохранила собственное производство и контроль над всеми процессами, рассказывал в интервью «Ведомостям» нынешний генеральный директор, прапраправнук основателя Аксель Дюма. «Для нас критически важно оставаться ремесленниками – независимо от размеров компании. При всем нашем бурном росте мы хотим сохранить дух маленького ремесленного ателье. Каждая наша мануфактура насчитывает не более 250 работников, иначе патрон не сможет знать всех своих работников в лицо и по именам, вместо ремесленнического духа появится индустриальный. Поэтому мы увеличиваем число наших мануфактур, но каждая из них должна быть «человеческого» размера. Если у нас и есть какой-то секрет, то это наши люди <...> каждый год мы создаем 200–300 новых рабочих мест. Но чтобы новый сотрудник овладел ремеслом и начал сам производить изделия, нужно два года. Мы очень большое внимание уделяем качеству наших сотрудников и их развитию – чтобы они разделяли и поддерживали культуру и качество производства Hermes», – пояснял Дюма.

Идея показать широкой публике по всему миру, что именно скрывается за этикеткой Hermes и почему продукция марки стоит дороже многих модных конкурентов, возникла в 2011 г. Тогда демонстрацию талантов и умений, первоначально называвшуюся «Фестиваль ремесел», провели в Париже. Москва стала 43-м городом, который увидит, как создаются изделия Hermes.

На выставке «Hermes. За кулисами» в Музее Москвы оборудовано девять зон, каждая из которых посвящена отдельному ремеслу и технике производства. Так, в зале работают седельник, кожевник, печатник по шелку (шелкограф), кеттельщица (мастерица, которая соединяет разнофактурные материалы, например, трикотаж и шелк), перчаточник, швея галстуков, художник по фарфору и гравер по шелку. Все они работают в буквальном смысле – выполняют те же самые действия, что и в мастерских, изготавливая изделия по частным заказам, для показов или широкой продажи. Но на некоторых станциях изменены масштабы. Например, шелкограф демонстрирует метод «плоской рамки» на столе, где умещается отрез шелка на два стандартных каре. На настоящей мануфактуре точно такой же стол рассчитан на 100 платков.

Секрета из деталей своих действий мастера не делают: около каждого есть переводчик, и мастерам можно задавать любые вопросы. Единственная станция, где работы в режиме реального времени не ведутся, – зона, отведенная для мастера-стеклодува. Поскольку воспроизвести процесс выдувания готовых изделий из стеклянной массы в выставочных условиях практически нереально, работу ремесленника показывают через очки виртуальной реальности.

Многие техники и инструменты, демонстрируемые на «Hermes. За кулисами», из тех, что сохраняются веками и передаются из поколения в поколение. Так, перчаточник работает ножницами, созданными в 50-х годах прошлого века и доставшимися ему от учителя. «Передам их уже своему ученику, когда решу отойти от дел», – поделился он с «Ведомостями».

Другие процессы изменились параллельно с техническими возможностями. «В стремлении сохранить наследие и дух компании нельзя закрыться от инноваций. Мы по этому поводу всегда говорим: у нас есть наследие, но нет завещания. Нужно гордиться своей историей – и у нас в Hermes такая гордость есть, – но не ограничиваться только этим. Эмиль Эрмес сохранил дух компании, заложенный его предками, но при этом был и блестящим инноватором» – так это объясняет Дюма. Например, раньше шелковые каре вырезали вручную ножницами. Из-за этого швеям приходилось делать дополнительную работу: при обметке лишние нитки по краям могли усложнять процесс. Сейчас платки вырезают лазером, который одновременно прижигает ткань, упрощая последующую обработку. Гравер по шелку также работает с современной техникой. Его задача – разбить исходный рисунок ткани, придуманный художником, на слои (количество цветов, необходимых для печати), которые позже станут трафаретами для шелкографа. Раньше для этих целей использовалась копировальная бумага, сейчас – графический планшет.

В дни проведения выставки в Музее Москвы будет проходить параллельная образовательная программа: лекции, семинары и дискуссии. Часть из этих мероприятий непосредственно связана с Hermes, и в них будут участвовать представители французской компании, но многие скорее посвящены важным для модной индустрии процессам – в широком смысле. Это тоже одна из задач по продвижению нового корпуса: сделать его не только выставочным пространством, но и местом, где горожане могут узнать и обсудить интересное и актуальное.

До 14 сентября