Добыча полезных ископаемых в России растет рекордными темпами

Добыча растет все быстрее с июля, после смягчения ограничений ОПЕК+ Максим Стулов / Ведомости

Российские предприятия в октябре увеличили выпуск на 3,7% в годовом выражении с минимальных в этом году 2,1% в сентябре и 2,7% в августе, сообщил Росстат. Особенно сильно выросла добыча полезных ископаемых – на 7,4% в годовом выражении (с 6,9% в сентябре), максимум с начала года. Аналогичные темпы роста наблюдались лишь в начале 2000-х, когда добывающая промышленность росла на 8–9% в годовом выражении, вспоминает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов.

Максимальный рост в годовом выражении – на 10,8% – был достигнут в феврале 2004 г., до этого – в январе 2003-го, на 9,9%, подтверждает замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. На более-менее близкие темпы роста – 6,1% в годовом выражении – добыча в последний раз выходила в марте 2010 г. Тем не менее рост месяц к месяцу со снятой сезонностью вряд ли достигает уровней начала тысячелетия, добавляет он.

Добыча растет все быстрее с июля, после смягчения ограничений ОПЕК+, замечает главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова: в июне страны-участницы договорились о возможности нарастить нефтедобычу на 1 млн баррелей в сутки, опасаясь дефицита нефти из-за санкций в отношении Ирана. Сейчас добывают даже больше, чем договаривались летом, отмечает Тремасов. В октябре добыча нефти выросла на 4,4% в годовом выражении. Но в итоге санкции оказались мягкими, цены на нефть стали падать, и ОПЕК вновь заговорила о необходимости сокращать добычу в следующем году, продолжает Евдокимова, – так что, скорее всего, добыча переживает временный рост.

Обрабатывающая промышленность увеличила выпуск на 2,7% после снижения на 0,1% в сентябре. Ее поддержал календарный фактор, поясняет Евдокимова: в октябре 2018 г. было на один рабочий день больше, чем в октябре 2017-го, а в сентябре – напротив, на один день меньше. Об улучшении ситуации в промышленности ранее сигнализировал индекс PMI обрабатывающих отраслей, напоминает Тремасов: в октябре он вырос до 51,3 пункта с 50 пунктов месяцем ранее.

Выпуск в энергетике упал на 3,2%, а в водоснабжении и водоотведении увеличился на 4,8%. В целом за 10 месяцев промышленное производство выросло на 3% к аналогичному периоду прошлого года. Минэкономразвития в начале сентября повысило прогноз по росту промпроизводства на 2018 г. до 3% с 2,5%.

В июне Росстат пересчитал данные по промышленному производству за 2016–2017 гг. и первые месяцы 2018 г., существенно повысив оценки. По росту выпуска в 2017 г., – с 1 до 2,1%., в I квартале 2018 г. – с 1,9 до 2,8%, в апреле – с 1,3 до 3,9%.