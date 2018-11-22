Статья опубликована в № 4702 от 23.11.2018 под заголовком: Мелкий бизнес собрался в интернете
Мамы в декрете наторговали на полтриллиона
Продажи в соцсетях и мессенджерах в России достигли почти 600 млрд рублей
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Интересы небольших и маленьких продавцов и покупателей отлично совпадают в социальных сетях, на онлайн-досках объявлений и в мессенджерах
Владимир Астапкович / РИА Новости
«Яндекс.Касса» и агентство Data Insight проанализировали продажи в социальных сетях, мессенджерах и на онлайн-досках объявлений за год – по март 2018 г. По их оценкам, через такие каналы в России продается товаров и услуг на 591 млрд руб. в год, а средний чек составляет 1500 руб. Всего за год на всех таких площадках состоялось около 394 млн сделок. Наиболее популярная категория товаров – одежда и обувь, продажи которых достигают 100 млрд руб.
Аналитики учитывали продажи через соцсети, сайты объявлений и мессенджеры и компаний, и частных пользователей. Их оценка рынка сопоставима с оборотом классического онлайн-ритейла в России – за 2017 г., по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, это 1,04 трлн руб.
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