Мамы в декрете наторговали на полтриллиона

Продажи в соцсетях и мессенджерах в России достигли почти 600 млрд рублей

Статья опубликована в № 4702 от 23.11.2018 под заголовком: Мелкий бизнес собрался в интернете

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Интересы небольших и маленьких продавцов и покупателей отлично совпадают в социальных сетях, на онлайн-досках объявлений и в мессенджерах Владимир Астапкович / РИА Новости

«Яндекс.Касса» и агентство Data Insight проанализировали продажи в социальных сетях, мессенджерах и на онлайн-досках объявлений за год – по март 2018 г. По их оценкам, через такие каналы в России продается товаров и услуг на 591 млрд руб. в год, а средний чек составляет 1500 руб. Всего за год на всех таких площадках состоялось около 394 млн сделок. Наиболее популярная категория товаров – одежда и обувь, продажи которых достигают 100 млрд руб.

Аналитики учитывали продажи через соцсети, сайты объявлений и мессенджеры и компаний, и частных пользователей. Их оценка рынка сопоставима с оборотом классического онлайн-ритейла в России – за 2017 г., по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, это 1,04 трлн руб.