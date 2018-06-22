В России замедлился рост числа сайтов, принимающих онлайн-платежи

Принимающих онлайн-платежи интернет площадок в 2017 г. появилось значительно меньше, чем годом ранее Максим Стулов / Ведомости

За прошлый год число интернет-площадок, которые принимают онлайн-платежи, увеличилось примерно на 7% – с 116 000 до 124 000, говорится в исследовании компании Marc. В 2016 г. темпы роста были внушительнее – 36%.

Методология в исследовании не описывается: говорится лишь, что сравнивались показатели за последний квартал 2016 и 2017 гг., а для анализа сайтов применялись методы машинного обучения.

Замедление темпов роста связано с насыщенностью рынка – площадок, которые не принимают оплату через интернет, сейчас не так много, приводятся на сайте компании слова управляющего директора Marc Бориса Хатуцкого.

Снижение потока желающих подключить онлайн-оплату связано со вступлением в силу закона об онлайн-кассах, считает исполнительный директор платежного агрегатора Robokassa Татьяна Глазачева: многие просто боятся не разобраться в вопросе, вдобавок пугает стоимость приобретения и использования оборудования. По ее словам, как правило, торговцы либо отказываются от приема платежей через каналы онлайн-продаж, либо выбирают агентские схемы оплаты, такие как курьерские службы или бесплатные маркетплейсы.

Второй важный фактор, продолжает Глазачева, – рост продаж через социальные сети. Многие теперь даже не видят смысла вкладывать деньги в собственный сайт: можно продвигать товар через соцсети, связываться с клиентом с помощью мессенджеров и принимать деньги на карту, перечисляет она. И добавляет, что сейчас также набирают популярность маркетплейсы: в статистике они учитываются как один ресурс, а по факту на нем существует несколько тысяч торговцев.

В рунете замедлился рост количества сайтов, и совершенно логично, что снизились темпы роста числа сайтов, которые принимают онлайн-платежи, говорит бывший президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров. Замедление роста числа сайтов он объясняет тем, что во многих сегментах уже несколько лет не появляются новые игроки. «Например, какой смысл создавать новый сайт по продаже электроники, когда уже есть «М.Видео», «Эльдорадо» и MediaMarkt?» – объясняет он.

При этом Федоров не согласен со сделанной Marc оценкой числа сайтов, принимающих интернет-платежи. «По нашим подсчетам, сейчас в рунете около 60 000 действующих сайтов, продающих что-либо, из них 90% с возможностью онлайн-оплаты. Действующими мы считаем сайты, на которых раз в месяц совершается хотя бы одна покупка», – рассказывает он. По его мнению, оценка, исходя из которой сейчас в России 124 000 сайтов, принимающих онлайн-платежи, сильно завышена. «Думаю, коллеги пошутили», – говорит Федоров.

В России в принципе очень сложно посчитать количество «продающих» сайтов, нет методики и средств, позволяющих это сделать, рассказывает он. И приводит пример, что в США, где существует такая технология, всего 120 000 продающих товары и услуги сайтов, но там и население в 2,3 раза больше. «Вряд ли в России доля «продающих» сайтов на душу населения выше, чем в США», – рассуждает Федоров.

Не совпадают с данными Marc и цифры Robokassa. «Мы оценивали рынок: в России сейчас примерно 50 000 сайтов, работающих на постоянной основе, которые принимают оплату онлайн. По нашей оценке, это примерно 55% от всех коммерческих сайтов (с кнопкой «Купить») в России, которые продают товары или предлагают услуги», – говорит Глазачева.

Рост рынка в будущем обеспечат новые бизнесы или те сегменты, которые раньше не шли в онлайн-продажи, говорит представитель агрегатора «Яндекс.Касса». Год назад стало возможным вносить предоплату за автомобили через интернет, чего раньше не было, напоминает он. Среди будущих потенциальных сегментов роста могут быть консьерж-сервисы, сервисы доставки товаров и услуг разных сфер (особенно покупка продуктов и доставка еды), медицинские сервисы, приводит он пример.

Большинство сайтов (66%) принимает онлайн-платежи через агрегаторы, сказано в исследовании Marc. Оплату напрямую от банка подключили 17% сайтов. Крупнейшие агрегаторы, по данным Marc, по–прежнему «Яндекс.Касса» (31% рынка) и Robokassa (9%). Представитель «Яндекс.Кассы» согласен с цифрой Marc, Глазачева не подтвердила такую оценку доли своей компании на рынке.