Министр транспорта попросил Медведева не поднимать НДС на внутренние авиаперевозки
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Министр транспорта Евгений Дитрих попросил премьер-министра Дмитрия Медведева не поднимать НДС на внутренние перелеты через Москву с 10 до 20%. Авиакомпании потеряют сотни миллионов пассажиров, а бюджет – свыше 100 млрд руб.
Предлагаемое Минфином повышение НДС на внутренние перелеты через Москву до 20% и сохранение ставки для региональных рейсов минуя столицу на уровне 10% неэффективно с бюджетной точки зрения и будет иметь ярко выраженное долгосрочное негативное влияние на развитие авиаотрасли. Об этом говорится в письме министра транспорта Евгения Дитриха премьер-министру Дмитрию Медведеву от 16 октября. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили два человека, знающих о нем от федеральных чиновников.
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