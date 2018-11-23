Бизнес / Транспорт

Вертолетную отрасль ждет дефицит кадров

Это может привести к резкому росту зарплат пилотов
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Все вертолетные операторы должны готовиться к кратному росту зарплат пилотов, считает гендиректор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов. «Сейчас пилотам платим по 150 000-200 000 руб. в месяц? Будем как самолетным», — предрек Мартиросов на профессиональном форуме в Казани.

Сейчас вторые пилоты самолетов в гражданской авиации получают в среднем 300 000-350 000 руб. в месяц, командиры воздушных судов — 500 000-550 000 руб.

Utair входит в четверку крупнейших игроков на российском рынке авиаперевозок. Принадлежащая перевозчику компания «Ютэйр — вертолетные услуги» — крупнейший в России вертолетный оператор. В парке компании около 320 машин.

Дефицит летчиков возникнет из-за роста поставок в Россию гражданских вертолетов, считает Мартиросов. Военных пилотов Минобороны готовит для себя самостоятельно. Дефицит самолетных пилотов существует во всем мире из-за роста перевозок, в России он резко обострился в 2016 г., когда сотни командиров судов переходили на работу в азиатские, в основном китайские, авиакомпании. В России это также вызвало рост зарплат, «Аэрофлот» и его дочки для заманивания пилотов ввели подписные бонусы.

В 2014-2016 гг. «Вертолеты России» поставляли на внутренний рынок по 4-6 гражданских машин, заявил на форуме гендиректор холдинга Андрей Богинский. В 2017-2018 гг. только по госпрограмме развития санитарной авиации поставлено 60 гражданских вертолетов.

На каждый новый вертолет надо по три экипажа из двух человек, рассказал Мартиросов. При этом из профессии, в основном по возрасту, уходят 200 пилотов ежегодно, а Омское летное училище (единственное готовит вертолетчиков) может выпускать максимум 100 человек в год, добавил он.

По данным Ассоциации вертолетной индустрии (АВИ), 27% вертолетчиков в России — в возрасте 60 лет и старше, еще 48% - в возрасте 50-59 лет.

Государство не в состоянии открыть еще три летных училища и закупить для них 200 легких учебных вертолетов, констатировал Мартиросов.

Единственный выход, по его словам, — коммерциализировать сферу подготовки пилотов, позволить частным учебным центрам готовить пилотов. Utair провела эксперимент: «дочка» в ЮАР взяла десять местных жителей без всякой подготовки, просто с улицы, за девять месяцев обучила их по требованиям Чикагской конвенции и привезла работать в Россию. Затраты на обучение каждого — всего $85 000-90 000 и инструкторы в России говорили, что еще не встречали таких хорошо подготовленных, рассказал Мартиросов.

В России, по данным АВИ, еще пять лет назад было 60 частных авиационных учебных центров, сейчас осталось три. Большую часть Росавиация лишила лицензии.

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