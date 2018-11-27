Совладельцами фитнес-клубов World Class стали РФПИ и арабский Mubadala

Статья опубликована в № 4705 от 28.11.2018 под заголовком: Первый раз в World Class

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За четыре года, пока «ВТБ капитал» был совладельцем World Class, стоимость сети могла вырасти втрое до 10 млрд руб. Сергей Бобылев / ТАСС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с фондом из ОАЭ Mubadala купили у структур ВТБ 22,5% Russian Fitness Group (RFG), владеющей фитнес-клубами World Class. Об этом «Ведомостям» рассказали представитель РФПИ, RFG, а также близкий к Mubadala человек и подтвердил представитель ВТБ.

RFG с Британских Виргинских островов – единственный владелец компании «Спорт форум», которая управляет клубами World Class и World Class Lite. RFG создана в 2007 г. после слияния World Class и компании R-Fitness (сеть MaxiSport) Максима Игнатьева. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2017 г. выручка «Спорт форума» составила 8 млрд руб., чистая прибыль – 456,6 млн руб. Другими крупными совладельцами RFG являются основатель World Class Ольга Слуцкер с пакетом в 32,6%, банк Goldman Sachs с 24,9% и Игнатьев с 20%, уточняет знакомый с деталями сделки человек.