World Class договорился об открытии фитнес-клубов во всех отелях Rixos

К 2020 году его клубы появятся в отелях сети в восьми странах мира

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World Class договорилась об открытии фитнес-клубов во всех отелях Rixos. К 2020 г. ее клубы появятся в отелях сети в восьми странах мира Евгений Разумный / Ведомости

Турецкий оператор премиальных отелей Rixos Hotels откроет в своих гостиницах спортзалы World Class. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по развитию франчайзинговой сети фитнес-клубов World Class Игорь Шашкин. Представитель гостиничного оператора это подтвердил. Соглашение о намерениях между ООО «Спорт форум» (управляет клубами World Class) и Rixos Hotels будет подписано 28 февраля 2018 г., уточнили представители компаний.

World Class – крупнейшая сеть премиальных фитнес-клубов в России, объясняет представитель Rixos. По его данным, 35% клиентов из стран СНГ хорошо знают этот бренд. А World Class благодаря сотрудничеству с Rixos расширит географию присутствия и станет более узнаваемым за рубежом, добавляет Шашкин. По его словам, у World Class есть клубы в Казахстане, Грузии, Киргизии, Монако, осенью 2018 г. откроются клубы в Латвии, все – по франшизе. World Class в отелях станет развиваться по такой же модели. Франчайзи будет Rixos, уточнил Шашкин.

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