IKEA отказалась строить гипермаркет вблизи Москвы

IKEA откажется от строительства гипермаркета на Каширском шоссе Андрей Гордеев / Ведомости

IKEA откажется от строительства гипермаркета на Каширском шоссе, сообщила компания. Этот участок она приобрела два года назад у «ТТ девелопмента». Там должен был появиться первый за несколько лет магазин шведского продавца мебели и товаров для дома в Московском регионе.

Ритейлер решил отказаться от участка «в связи со сложившийся ситуацией в отношении земельного участка», сообщил его представитель. Он уточнил, что речь идет о судебных разбирательствах бывших владельцев этого участка.

Ранее в ноябре Верховный суд России подтвердил незаконность передачи земли компании «ТТ девелопмент». Как сообщало «РИА Новости», суд оставил в силе судебные акты трех нижестоящих инстанций, признавших по иску трех акционеров «Совхоза имени Ленина» незаконной передачу земли совхоза компании «ТТ девелопмент», одним из участников которой является директор совхоза Павел Грудинин.

«Мы рассматриваем возможность продажи земельного участка, в том числе готовы вернуть земельный участок продавцу с возвратам уплаченной суммы», — сообщила IKEA. Кроме того, как сообщил представитель IKEA, компании из открытых источников стало известно, что компания-продавец начала процедуру ликвидации. «До ее завершения мы решили воспользоваться своим правом по договору и взыскать в судебном порядке с продавца неустойку за нарушение заверений в абсолютной чистоте сделки», – пояснил он.

Участок, приобретенный IKEA, мог стоить 500–750 млн руб. в зависимости от готовности, наличия коммуникаций и других факторов, оценивал в 2016 г. сумму сделки партнер Colliers International Станислав Бибик.

IKEA рассчитывала, что на купленном участке будет первый отдельно стоящий магазин ритейлера в России, рассказывал тогда «Ведомостям» представитель ритейлера: «Мы планируем его открыть в 2018 г., скорее всего, во втором полугодии».

Московский регион по-прежнему является приоритетным в планах развития розничной сети IKEA в России, утверждает представитель компании. Сейчас у компании 14 магазинов в России в 11 городах, а также несколько дизайн-студий.

Ранее в ноябре головная компания крупнейшего в мире продавца мебели и товаров для дома IKEA сообщила, что проведет глобальную оптимизацию бизнеса. Компания планирует нарастить инвестиции в магазины IKEA и логистику, развивать розничные форматы для центра города и сосредоточиться на развитии онлайн-продаж. Планы касаются и российской IKEA: в местной розничной сети в следующие два года может быть упразднено около 3-5% позиций сотрудников. Сейчас у компании в стране около 7500 сотрудников.