Российская IKEA сократит до 5% штата
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Холдинг Ingka, головная компания крупнейшего в мире продавца мебели и товаров для дома IKEA, проведет оптимизацию бизнеса, следует из его сообщения. Сейчас Ingka оценивает эффективность всех подразделений.
У компании около 160 000 сотрудников по всему миру, Ingka может упразднить 7500 позиций, в основном из глобальных функций и головных офисов, на 30 рынках. Это коснется и российской IKEA: в местной розничной сети в следующие два года могут быть упразднены около 3-5% позиций сотрудников. Представитель холдинга в России уточнил: сейчас у компании в стране около 7500 сотрудников.
«В то же время мы ожидаем появления новых позиций, соответствующих требованиям рынка и планам развития компании», – говорится в сообщении компании. Всего в ближайшие два года она обещает создать 11 500 новых рабочих мест в мире, инвестировав в сеть обеспечения заказов и цифровые технологии.
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