Бизнес / Торговля и услуги

IKEA откроет в России компактные магазины

Первый появится в ТРЦ «Авиапарк» до конца весны
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В крупнейшем торговом центре в России «Авиапарк» откроется первая IKEA компактного формата. Объявление об этом опубликовано в сообществе на Facebook московских районов «Аэропорт» и «Сокол». Представитель шведской компании в России Игорь Кисиль подтвердил, что в конце мая в «Авиапарке» на торговой площади чуть более 300 кв. м заработает IKEA.

Основная цель – дать возможность покупателям спроектировать кухню или гардероб, а также заказать товары из интернет-магазина IKEA, уточнил он.

Пока это будет единственный магазин такого формата у компании в России, и он будет работать в тестовом формате, добавил представитель шведской компании. Договор аренды с «Авиапарком», по его словам, подписан на год. По истечении тестового периода IKEA определится с планами развития такого типа магазинов, сказал представитель компании. По его словам, IKEA думает и над другими форматами магазинов – «помимо пунктов приема заказов на кухни и гардеробы это могут быть точки со специализациями на других типах товаров».

Шведская IKEA – крупнейший продавец мебели и товаров для дома в мире – давно искала возможности открыть магазины в пределах Москвы. Сейчас ее московские торговые центры находятся за МКАД: в Химках, Теплом стане и Белой даче. Всего у IKEA в России 14 торговых центров.

Осенью 2017 г. гендиректор IKEA Centres Russia (управляет недвижимостью шведской компании) Милен Генчев говорил о готовности компании построить в Москве три новых торговых центра «Мега». Компания, по его словам, изучает возможности и открыта «для всех форм развития здесь, включая покупку существующих торговых центров» (цитата по «Интерфаксу»).

«Ведомости» ожидают комментария представителя «Авиапарка».

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