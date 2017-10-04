IKEA впервые может купить в России уже построенный торговый центр

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Идеальной стратегией для шведского холдинга будет строительство рядом с ТРЦ магазина ИKEA, а после этого постепенно менять «Весну!» под стандарты «Меги», считает Обуховский ТРЦ Весна

IKEA вернулась к переговорам по покупке торгово-развлекательного комплекса «Весна!», рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавшие с разными сторонами потенциальной сделки. Формально эти переговоры не прекращались и ведутся уже несколько лет, замечает один из них. Правда, если раньше они были вялотекущими, то теперь стороны обсуждают детали потенциальной сделки, а сам шведский холдинг проводит due diligence объекта, уточняет он. Источник, близкий к одной из сторон, информацию подтвердил, но заверил, что никаких обязывающих документов не подписано.

Переговоров, которые могли бы в ближайшее время завершиться сделкой, на данный момент нет, заверил Денис Степанов, президент основного владельца ТРЦ «Весна!» – компании Central Properties. Запрос в российский офис IKEA остался без ответа. Накануне, 3 октября, гендиректор подразделения IKEA, управляющего недвижимостью в России, – IKEA Centres Russia – Милен Генчев сообщил, что компания изучает любые формы развития в России, включая покупку существующих торговых центров (цитата по «Интерфаксу»).