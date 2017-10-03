IKEA планирует построить в Москве три новые «Меги»

IKEA Centres Russia, подразделение IKEA, управляющее недвижимостью в России, готова построить в Москве три новых торговых центра «Мега» в дополнение к трем уже действующим, передает «Интерфакс». Как сообщил гендиректор IKEA Centres Russia Милен Генчев на пресс-конференции 3 октября, в Москве компания видит большой потенциал для строительства трех торговых центров – на востоке, западе и северо-востоке города, как в городской черте, так за ее пределами. Компания изучает возможности и открыта «для всех форм развития здесь, включая покупку существующих торговых центров».

Сейчас IKEA Centres Russia изучает площадки для строительства. «Мы рассматриваем участки около 8 га, что позволяет развивать наши планы», – отметил Генчев. Три новых ТЦ «Мега» компания планирует построить в ближайшие пять лет в соответствии с инвестпрограммой.

Всего за пять лет компания собирается инвестировать в России 100 млрд руб. в расширение существующих и строительство новых торговых центров. В настоящее время она занимается обновлением торговых центров в Москве, Петербурге и Казани.

Сейчас в столичном регионе есть три ТЦ «Мега»: «МЕГА Химки», «МЕГА Белая Дача» (относятся к области) и «МЕГА Теплый Стан» (относится к Москве, но тоже расположена за МКАД). Всего в России действуют 14 таких торговых центров с магазинами мебели и товаров для дома «ИКЕА».

Площадь торгового центра в Адыгее планируется увеличить вдвое до 190 000 кв. м, инвестиции в проект составят 14 млрд руб., сказал также Генчев. ТЦ «МЕГА Теплый Стан» в течение года начнут расширять со 158 000 до 224 000 кв. м. Инвестиции в проект составят 27,5 млрд руб. В Петербурге компания вложит 23 млрд руб. в строительство ТЦ «МЕГА новоселье» площадью 150 000 кв. м. Его планируется открыть в 2021 г.