Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Hines подвели конкуренты

Один из крупнейших американских инвесторов в российскую недвижимость отказался от проекта в Москве

Фонд Hines не будет строить Sky Mall из-за высокой конкуренции

Фонд Hines отказался от строительства торгово-развлекательного комплекса (ТРК) Sky Mall на Киевском шоссе, рассказали три консультанта, работавших с проектом, и подтвердил источник, близкий к одному из его участников. По их словам, разрешение на возведение центра получено еще в 2016 г., но из-за высокой конкуренции в районе Киевского шоссе у инвестора нет гарантии, что новый центр удастся полностью заполнить арендаторами. Поэтому реализация проекта отложена на неопределенный срок, резюмировали собеседники «Ведомостей».

Hines – один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую недвижимость. Среди его проектов – комплекс «Белая Дача логопарк», ТРК «Метрополис» рядом со станцией метро «Войковская» (вместе с Morgan Stanley) и две офисные башни «Метрополиса» (вместе с PPF Real Estate).

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