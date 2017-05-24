IKEA меняет главного исполнительного директора

В компанию придет новый главный исполнительный директор М. Стулов / Ведомости

IKEA Group, владеющая крупнейшим продавцом мебели и товаров для дома в мире, сообщила, что действующего исполнительного директора группы Петера Агнефьеля с сентября 2017 г. сменит Йеспер Бродин.

Бродин начал работать в IKEA в качестве директора по закупкам в Пакистане в 1995 г., сказано на сайте компании. Затем он стал региональным директором по закупкам в Юго-восточной Азии, а в 2000 г. - помощником основателя IKEA Ингвара Кампрада. С 2013 г. Бродин руководит бизнесом IKEA в Швеции и отвечает за ассортимент и цепочку поставок в магазинах IKEA по всему миру.

Агнефьель, ставший руководителем IKEA Group в 2013 г., проработал в компании 22 года и также был помощником Кампрада. «Работа главным исполнительным директором подразумевает работу 365 дней в году, 15-16 часов в день, и в какой-то момент надо передать ее следующему поколению», - сказал Агнефьель (цитата по Bloomberg).

За время руководства Агнефьеля IKEA заметно нарастила сеть в Китае, начала экспансию на индийском рынке и сфокусировалась на развитии онлайн-продаж, отмечает Bloomberg.

Эта стратегия не изменится и при руководстве Бродина, заявил агентству председатель INGKA Holding (головная компания IKEA) Ларс Йохан Йарнхаймер. «Бродин привык к работе в условиях трансформаций, что сегодня важно, как никогда», - добавил он.

Также смена CEO не повлияет на долгосрочный план IKEA нарастить годовой оборот до 50 млрд евро к 2020 г., отметил Йарнхаймер. За год, закончившийся в августе 2016 г., выручка магазинов IKEA выросла на 7,1% до 34,2 млрд евро. К концу года IKEA запустит онлайн-продажи почти на всех рынках присутствия, сказал Агнефьель.

«Мы видим возможность, чтобы продолжать расти на всех рынках, потому что мы довольно маленькие и у нас относительно низкая доля рынка везде, кроме Швеции», - считает Агнефьель. Среди стран с большими возможностями для розничной компании - Китай, Индия, США, перечислил он: «Там еще много белых пятен на карте».

IKEA, основную часть бизнеса которой представляют гигантские магазины с товарами для дома и мебелью для самостоятельной сборки, старается активнее развиваться в интернете и ускорить процесс производства, напоминает Reuters. Также группа экспериментирует с разными форматами магазинов, чтобы соответствовать меняющимся запросам потребителей и конкурентной среде.

Бродин будет отвечать за 348 магазинов по всему миру, 45 торговых центров и 140 000 сотрудников в 28 странах.