Статья опубликована в № 4708 от 03.12.2018 под заголовком: Такси вызывают в суд
Один из крупнейших таксопарков пытается возместить убытки после сделки «Яндекс.Такси» и «Наутакси»
Служба «2412» оценила потери почти в 60 млн рублей
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Переходить на «Таксометр» от «Яндекс.Такси», как считает Кондрашкин, для «2412» нецелесообразно
Денис Абрамов / Ведомости
Служба заказа такси «2412» направила 24 ноября досудебную претензию к компании «Наутакси», месяц назад заключившей сделку с «Яндекс.Такси». «Ведомости» ознакомились с текстом документа. Гендиректор «Сервис 2412» Роман Кондрашкин подтвердил обращение компании. Сооснователь «Наутакси» Вячеслав Пархоменко от комментариев отказался.
«Наутакси» предоставляла для «2412» онлайн-платформу управления таксопарком. С помощью платформы «Наутакси» владельцы и руководители служб такси проводили взаиморасчеты с водителями, учитывали заказы, получали аналитические отчеты о бизнес-показателях.
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