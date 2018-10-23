Бизнес / Транспорт

«Яндекс.Такси» купил платформу управления таксопарками «Наутакси»

С ней работает сам сервис и его главные конкуренты
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Сервис заказа такси «Яндекс.Такси» купил онлайн-платформу для управления таксопарками «Наутакси» – ее разрабатывает одноименная компания. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Яндекс.Такси» Владимир Исаев. Сооснователь «Наутакси» Вячеслав Пархоменко сделку подтвердил.

По словам Исаева, сервис приобретает программное обеспечение, не саму компанию. Сумму сделки Исаев и Пархоменко раскрыть отказались. Сделка уже закрыта, права на интеллектуальную собственность перешли к «Яндекс.Такси», уточнил его представитель.

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