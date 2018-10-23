«Яндекс.Такси» купил платформу управления таксопарками «Наутакси»
С ней работает сам сервис и его главные конкуренты
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С помощью платформы «Наутакси» владельцы и руководители служб такси проводят взаиморасчеты с водителями, учитывают поступающие заказы и их выполнение, получают аналитические отчеты о бизнес-показателях, пояснил Исаев
Евгений Разумный / Ведомости
Сервис заказа такси «Яндекс.Такси» купил онлайн-платформу для управления таксопарками «Наутакси» – ее разрабатывает одноименная компания. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Яндекс.Такси» Владимир Исаев. Сооснователь «Наутакси» Вячеслав Пархоменко сделку подтвердил.
По словам Исаева, сервис приобретает программное обеспечение, не саму компанию. Сумму сделки Исаев и Пархоменко раскрыть отказались. Сделка уже закрыта, права на интеллектуальную собственность перешли к «Яндекс.Такси», уточнил его представитель.
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