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«Яндекс.Такси» купит разработчика онлайн-сервисов для таксопарков

«Яндекс.Такси» купит разработчика онлайн-сервисов для управления таксопарками «Оптеум». Об этом сообщает пресс-служба компании. Детали сделки в сообщении не раскрываются. Сумму сделки «Яндекс» не раскрывает, сказал представитель компании.

Решение позволяет руководителям и владельцам таксопарков оценивать зарплаты и вознаграждения для своих водителей, автоматизировать процесс аренды автомобилей такси и готовить финансовые отчеты. Гендиректор сервиса Тигран Худавердян отметил, что сейчас перед компанией стоит задача масштабировать свои решения.

«Мы хотим предложить его всем таксопаркам - партнерам "Яндекс.Такси": они смогут пользоваться им без дополнительной платы», - приводятся в сообщении слова Худавердяна.

«Оптеум» был создан в 2012 г. Сейчас им пользуются около 200 таксопарков по всей России и в других странах. После закрытия сделки команда разработчика перейдет в «Яндекс.Такси». Программу «Оптеум» компания рассчитывает интегрировать в «Диспетчерскую» (аналогичное решение от «Яндекс.Такси»).

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