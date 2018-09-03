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ФАС признала недостоверной рекламу «Яндекс.Такси» о стоимости поездок

Компания «Яндекс.Такси» нарушила закон о рекламе и получила предписание о прекращении нарушения. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В частности, агрегатор размещал недостоверную и вводящую в заблуждение рекламу в нескольких российских городах с 15 марта по май 2018 г., следует из сообщения ФАС. Это Курск, Петрозаводск, Ставрополь, Пятигорск, Иваново, Череповец и Мурманск.

В качестве примера ФАС приводит Курск. Там компания размещала наклейки на автомобилях партнеров сервиса крупным шрифтом «Яндекс.Такси» от 30 руб.» и мелким – «Цена за подачу в г. Курск. Подробнее на taxi.yandex.ru». Указанная сумма – это лишь стоимость подачи такси, а в цену поездки входит также тариф проезда по городу, отмечает ФАС. Готовится к возбуждению дело об административном правонарушении, добавляет антимонопольная служба.

На прошлой неделе, 28 августа, «Яндекс» начал испытания беспилотных автомобилей в Иннополисе, расположенном в Татарстане. Пока по городу будут ездить два беспилотных автомобиля. Они будут набирать и высаживать пассажиров только на пяти остановках, но добираться до них смогут разными маршрутами. Поучаствовать в испытании смогут взрослые жители города – предварительно им нужно будет направить согласие на тестирование в мэрию.

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