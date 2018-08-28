«Яндекс» начинает испытания беспилотных автомобилей в Иннополисе
Два автомобиля будут курсировать между пятью точками города
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«Яндекс» работает над технологией беспилотного управления автомобилем с 2016 г.
instagram.com / rusminnikhanov
Сегодня «Яндекс» начинает испытания беспилотных автомобилей в Иннополисе – компания подписала соглашение о развитии беспилотного транспорта с правительством Татарстана, говорится в ее сообщении. Также есть соглашение с мэрией Иннополиса, рассказал «Ведомостям» представитель «Яндекса» Илья Грабовский.
Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина и министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов подписали соглашение в Иннополисе сегодня утром, сообщает местное информагентство «Татар-информ» и подтверждает Грабовский. Президент республики Рустам Минниханов объявил о запуске проекта в своем Instagram.
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