Два автомобиля будут курсировать между пятью точками города

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«Яндекс» работает над технологией беспилотного управления автомобилем с 2016 г. instagram.com / rusminnikhanov

Сегодня «Яндекс» начинает испытания беспилотных автомобилей в Иннополисе – компания подписала соглашение о развитии беспилотного транспорта с правительством Татарстана, говорится в ее сообщении. Также есть соглашение с мэрией Иннополиса, рассказал «Ведомостям» представитель «Яндекса» Илья Грабовский.

Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина и министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов подписали соглашение в Иннополисе сегодня утром, сообщает местное информагентство «Татар-информ» и подтверждает Грабовский. Президент республики Рустам Минниханов объявил о запуске проекта в своем Instagram.