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«Яндекс» начинает испытания беспилотных автомобилей в Иннополисе

Два автомобиля будут курсировать между пятью точками города
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Сегодня «Яндекс» начинает испытания беспилотных автомобилей в Иннополисе – компания подписала соглашение о развитии беспилотного транспорта с правительством Татарстана, говорится в ее сообщении. Также есть соглашение с мэрией Иннополиса, рассказал «Ведомостям» представитель «Яндекса» Илья Грабовский.

Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина и министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов подписали соглашение в Иннополисе сегодня утром, сообщает местное информагентство «Татар-информ» и подтверждает Грабовский. Президент республики Рустам Минниханов объявил о запуске проекта в своем Instagram.

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Комментарии  ()
m.ponomarev
09:06 28.08.2018
"взамен на согласие они получат ссылку на чат-бот в Telegram и персональный пароль" - разве телеграм не зепрещен/заблокириван в РФ?
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