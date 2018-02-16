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«Яндекс» испытал беспилотное такси на заснеженных улицах Москвы

Компания «Яндекс.Такси» испытала прототип беспилотного такси в реальных условиях Москвы после сильного снегопада. Автомобиль Toyota Prius без вмешательства оператора проехал несколько кругов в районе Хамовников со скоростью до 25-35 км/ч по маршруту со светофорами, пешеходными переходами, левыми поворотами и сужениями проезжей части из-за сугробов, частично без видимой разметки, следует из видео поездки.

«Заезд состоялся в феврале; незадолго до этого в городе прошел снегопад - дороги успели почистить, однако видно, что на обочинах скопилось много снега. В водительском кресле находился пилот-испытатель, но поездка прошла полностью в автоматическом режиме», - пишет «Яндекс.Такси».

Данные о поездках зимой нужны компании для обучения автомобилей, чтобы внести в алгоритмы поведение машины на снегу и льду, а также особенности «зимнего» видеопотока. «Изображение с обилием белого сильно отличается от картинки, которую беспилотник «видит» летом. Зимой сложнее выявить очертания дороги, считать дорожную разметку и знаки», - пишут разработчики.

Еще в сентябре 2017 г. разработанный «Яндексом» российский прототип беспилотного автомобиля продемонстрировали президенту России Владимиру Путину. Но тогда президент увидел только то, как гибридный Toyota Prius тронулся и поехал по внутреннему двору «Яндекса». Автомобиль-беспилотник использует сочетание активных (радар и лидар) и пассивных (камеры) источников пространственной информации, датчики скорости, направления, гироскопы и GPS/«Глонасс». Картографическая база - «Яндекс.Навигатор».

«Яндекс» с 2016 г. работает над технологией для беспилотного автомобиля, которая использует наработки компании из области машинного обучения, компьютерного зрения и навигации. Прототип был впервые показан публично в мае 2017 г. «Яндекс» заявлял, что рассматривает автомобильный рынок и сферу connected-cars («подключенных» автомобилей) как стратегические и в среднесрочной перспективе оценивает его объем в России в миллиарды долларов. Монетизировать разработки встраиваемых автомобильных сервисов «Яндекс» собирается в том числе с помощью лицензирования, т. е. отчислений со стороны автопроизводителей, и геоконтекстной рекламы.