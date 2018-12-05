Бизнес / Торговля и услуги

Cofix намерена открыть 150 кофеен в регионах

В планах сети также выход в страны СНГ и Европу
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Сеть кофеен Cofix в 2019 г. намерена открыть в российских регионах 150 кофеен, заявил гендиректор «Урбан Кофикс Раша» Александр Мехришвили. В планах Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Казань, а также выход в страны СНГ и Европу, рассказал он.

Cofix основана в 2013 г. израильским предпринимателем Ави Кацем. Ее концепция – кофе, десерты, закуски и выпечка по фиксированным ценам.

В России проект развивает компания «Урбан Кофикс Раша».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике