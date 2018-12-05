Cofix намерена открыть 150 кофеен в регионах
В планах сети также выход в страны СНГ и Европу
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
В портфеле Cofix различные форматы кофеен: от большого кафе с зоной посадки до небольшого кофейного острова в торговом центре
Евгений Егоров / Ведомости
Сеть кофеен Cofix в 2019 г. намерена открыть в российских регионах 150 кофеен, заявил гендиректор «Урбан Кофикс Раша» Александр Мехришвили. В планах Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Казань, а также выход в страны СНГ и Европу, рассказал он.
Cofix основана в 2013 г. израильским предпринимателем Ави Кацем. Ее концепция – кофе, десерты, закуски и выпечка по фиксированным ценам.
В России проект развивает компания «Урбан Кофикс Раша».
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}