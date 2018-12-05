Cofix намерена открыть 150 кофеен в регионах

В планах сети также выход в страны СНГ и Европу

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В портфеле Cofix различные форматы кофеен: от большого кафе с зоной посадки до небольшого кофейного острова в торговом центре Евгений Егоров / Ведомости

Сеть кофеен Cofix в 2019 г. намерена открыть в российских регионах 150 кофеен, заявил гендиректор «Урбан Кофикс Раша» Александр Мехришвили. В планах Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Казань, а также выход в страны СНГ и Европу, рассказал он.

Cofix основана в 2013 г. израильским предпринимателем Ави Кацем. Ее концепция – кофе, десерты, закуски и выпечка по фиксированным ценам.

В России проект развивает компания «Урбан Кофикс Раша».