Papa John’s и Cofix протестируют платежную систему, распознающую лица клиентов

В сети Papa John’s система распознавания лиц появится в начале лета Facebook / Papa John’s

В июне сеть пиццерий Papa John’s, а также кофейни Cofix начнут тестировать оплату заказов с помощью системы распознавания лиц, рассказали представители этих сетей, а также совладелец и гендиректор разработавшей сервис компании Swip Анатолий Райхерт.

Чтобы расплатиться за кофе и пиццу, покупателю нужно будет просто взглянуть в камеру на кассе. Но чтобы получить эту услугу, ему прежде придется скачать на мобильное устройство приложение Swip, привязать к нему пластиковую карту и загрузить в него свою фотографию. В момент оплаты покупатель пройдет аутентификацию с помощью установленной на кассе камеры, и, если система решит, что он похож, деньги автоматически спишутся с его счета. Наличных, банковских карт или смартфонов, поддерживающих бесконтактные платежи, для расчета не потребуется.

$7-8 млн Столько ежегодно вкладывает в развитие Papa John’s в России мастер-франчайзи Papa John’s International «4 папас». Об этом в 2016 г. говорил «Ведомостям» гендиректор «4 папас» Кристофер Уинн.

Сети Papa John’s и Cofix в начале лета оснастят системой распознавания лиц - каждая по одному заведению, рассказывают их представители. В этих заведениях технология будет тестироваться примерно три месяца, рассчитывает руководитель отдела франчайзинга Cofix Алексей Лоборев и руководитель IT-проектов Papa John’s в России, СНГ и Центральной Европе Сергей Савельев. Если тест пройдет успешно и обслуживание клиентов ускорится, систему можно будет подключать в других заведениях, говорят они.

По словам Райхерта, Swip будет получать с рестораторов комиссию с проведенных через биометрическую систему платежей. Какую именно, Райхерт и рестораторы не говорят. Еще Swip берет разовую плату за инсталляцию системы и аренду камер – подключение каждой кассы стоит 15 000 руб., говорит Райхерт.

По мнению основателя платежного сервиса Pay-Me Владимира Канина, биометрический платеж не ускорит, а, наоборот, замедлит обслуживание клиентов. Биометрическим системам нужно некоторое время или несколько попыток на распознавание – например, если в торговой точке плохое освещение, объясняет он. Быстрее всего, уверен Канин, сейчас проходят платежи с бесконтактных карт и смартфонов и вариант с распознаванием этих способов платить не опередит. К тому же прием платежей через посредников увеличивает издержки продавца, предупреждает он.

Один из основателей ресторана «Паста браво» – Дмитрий Кибкало считает биометрическую платежную систему избыточной. У клиентов практически всегда есть с собой смартфон, полагает Кибкало, к которому привязана банковская карта.

Для распознавания лица и последующей оплаты требуется слишком много действий, согласна директор по маркетингу Domino’s Pizza Елена Иванова.

Проблем со скоростью оплаты уже давно нет, комментирует новость о платежной системе с распознаванием лиц основатель и гендиректор сети кофеен «Даблби» Анна Цфасман. Больше перспектив у бесконтактной оплаты со смартфона, считает представитель Burger King.