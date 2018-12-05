Искусственные алмазы не могут конкурировать с натуральными
Низкая цена не позволяет рассматривать их как предмет роскоши
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Евгений Разумный / Ведомости
Существующие в мире мощности по производству синтетических алмазов ювелирного качества оцениваются в 2 млн карат, это 5% от производства натуральных бриллиантов ювелирного качества (всего 40 млн карат). Такие данные приводит Bain & Company в своем обзоре алмазной отрасли за 2018 г.
Большая часть синтетических камней — мелкие, их размер не превышает 0,18 карата. Такие камни ближе к категории бижутерий, отмечает партнер Bain & Company Ольга Линде. К 2030 г. рынок синтетических бриллиантов может вырасти до 10-17 млн карат, если текущие темпы роста — 15-20% в год — сохранятся. Но эксперты Bain & Company сомневаются, что мощности будут расти так быстро в среднесрочной перспективе.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}