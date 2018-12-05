Искусственные алмазы не могут конкурировать с натуральными

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Евгений Разумный / Ведомости

Существующие в мире мощности по производству синтетических алмазов ювелирного качества оцениваются в 2 млн карат, это 5% от производства натуральных бриллиантов ювелирного качества (всего 40 млн карат). Такие данные приводит Bain & Company в своем обзоре алмазной отрасли за 2018 г.

Большая часть синтетических камней — мелкие, их размер не превышает 0,18 карата. Такие камни ближе к категории бижутерий, отмечает партнер Bain & Company Ольга Линде. К 2030 г. рынок синтетических бриллиантов может вырасти до 10-17 млн карат, если текущие темпы роста — 15-20% в год — сохранятся. Но эксперты Bain & Company сомневаются, что мощности будут расти так быстро в среднесрочной перспективе.