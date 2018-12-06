Бизнес / Промышленность

Промышленники просят смягчить условия нового механизма господдержки

Наиболее радикально настроены автопроизводители
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Российские промышленники опасаются, что не смогут выполнить все требования обсуждаемого в правительстве нового механизма господдержки, и просят их смягчить. Об этом президент РСПП Александр Шохин 5 декабря написал замминистра промышленности Василию Осьмакову.

По поручению вице-премьера Дмитрия Козака Минпромторг подготовил проект постановления правительства о новой системе господдержки. В этом документе («Ведомости» ознакомились с копиями проекта и письма РСПП, их достоверность подтвердили несколько человек, знакомых с содержанием документов) предлагается отменить часть программ господдержки и перейти в 2019 г. на универсальный механизм «корпоративных программ международной конкурентоспособности», рассчитанных до 2024 г. Планируется создать единый перечень производителей и утвердить отраслевые лимиты субсидирования. Большая часть субсидий достанется металлургии, машиностроению и химпрому (22, 21,1 и 15,3% соответственно).

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