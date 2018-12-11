В России растет профицит мощностей по производству труб большого диаметра
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В 2018 г. российские мощности по производству труб большого диаметра (используются для строительства магистральных трубопроводов) достигли 5,67 млн т. Но загружены были только на 46,7%. В 2019 г. они увеличатся до 5,92 млн т, а использоваться в работе будет лишь 37,8%, следует из презентации Фонда развития трубной промышленности (ФРТП).
Такая тенденция на рынке труб наблюдается последние несколько лет и связана с тем, что основной их потребитель – «Газпром» – завершает строительство масштабных проектов. С 2015 г. концерн снизил закупку труб в 2 раза до 1,15 млн т в 2018 г. Второй крупнейший промышленный потребитель труб – «Транснефть». Компания нуждается в трубах только для ремонтных и промышленно-эксплуатационных целей. В 2018 г. ее потребление составит 250 000 т, прогнозируют эксперты ФРТП. Это на 60% меньше, чем в 2015 г.
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