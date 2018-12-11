Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4715 от 12.12.2018 под заголовком: Трубные заводы недосчитались заказов

В России растет профицит мощностей по производству труб большого диаметра

«Газпрому» и «Транснефти» они нужны все меньше
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В 2018 г. российские мощности по производству труб большого диаметра (используются для строительства магистральных трубопроводов) достигли 5,67 млн т. Но загружены были только на 46,7%. В 2019 г. они увеличатся до 5,92 млн т, а использоваться в работе будет лишь 37,8%, следует из презентации Фонда развития трубной промышленности (ФРТП).

Такая тенденция на рынке труб наблюдается последние несколько лет и связана с тем, что основной их потребитель – «Газпром» – завершает строительство масштабных проектов. С 2015 г. концерн снизил закупку труб в 2 раза до 1,15 млн т в 2018 г. Второй крупнейший промышленный потребитель труб – «Транснефть». Компания нуждается в трубах только для ремонтных и промышленно-эксплуатационных целей. В 2018 г. ее потребление составит 250 000 т, прогнозируют эксперты ФРТП. Это на 60% меньше, чем в 2015 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике