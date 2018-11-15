Власти ищут способы борьбы с контрафактом в промышленности
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Проект маркировки товаров может охватить не только потребительский, но и промышленный сектор. Авиационные и автомобильные запчасти, а также трубы должны маркироваться «в обязательном порядке», заявил замминистра промышленности Виктор Евтухов. Их маркировку, «безусловно, необходимо будет вводить», цитирует его «Интерфакс».
По планам правительства до 2024 г. маркироваться должны все потребительские товары. Уже со следующего года – 12 групп: от духов и покрышек до фотокамер и постельного белья. Так власти хотят бороться с контрафактом и уклонением от налогов.
Оператором системы премьер Дмитрий Медведев назначил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Эта компания на 50% принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, еще по 25% – госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому. Сейчас ЦРПТ маркирует табак и обувь, а в ноябре ФНС передала ему и систему маркировки лекарств.
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