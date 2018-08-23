Усманов и партнеры готовы потратить 200 млрд рублей на систему маркировки товаров
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«Ведомостям» стали известны возможные параметры одного из крупнейших государственно-частных соглашений – о создании системы маркировки, которая в будущем охватит значительную часть товарных потоков в России. Проект документа был направлен в Минпромторг, говорит представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) – оператора системы, которым на 50% владеет структура USM Holdings Алишера Усманова и по 25% госкорпорация «Ростех» и управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий.
Расходы на создание системы оцениваются в 205,7 млрд руб. за 15 лет, рассказали человек, близкий к ЦРПТ, и два федеральных чиновника: 68 млрд – капитальные затраты и 137,7 млрд – операционные. Государственные вложения не предусмотрены: расходы инвестора оплатят производители и потребители. За свои услуги ЦРПТ собирается брать 50 коп. без учета НДС за каждую единицу маркированного товара (за исключением жизненно необходимых лекарств дешевле 20 руб. – их ЦРПТ промаркирует бесплатно). Кроме того, в будущем компания собирается зарабатывать на продаже аналитики. В среднем первые семь лет проекта ежегодно ЦРПТ рассчитывает получать прибыль в 1,5 млрд руб. и выйти на окупаемость за это время при доходности 16%, следует из проекта соглашения. От государства оператор получит исключительные права на информационную систему маркировки, которую создавала ФНС.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}