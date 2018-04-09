Крупнейшие торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов питания
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Около половины из 1500 поставщиков продукции животного происхождения не подтвердили крупнейшему российскому ритейлеру Х5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») готовность работать в системе электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) «Меркурий» или же вовсе ее не внедрили. Об этом сказано в сообщении X5. Похожие цифры и у ее основного конкурента, краснодарского «Магнита», только 50% его поставщиков зарегистрированы в системе, рассказал «Ведомостям» представитель этой торговой сети.
С 1 июля все производители животной продукции должны подключиться к системе «Меркурий» и перейти на электронный документооборот, т. е. оформлять в ней все ветеринарные сопроводительные документы. Сейчас такие документы в бумажном виде оформляют только производители сырья, по новым правилам это коснется и производителей готовых продуктов, включая молочную, мясную, рыбную продукцию и др. Против введения ЭВС для готовых продуктов выступали переработчики молока – крупные транснациональные компании, такие как Danone и PepsiCo. В частности, они указывали на несовершенство самой системы, отсутствие ветеринарных рисков в готовой продукции, предупреждали о перебоях в поставках и др. Изначально переход на новые правила чиновники планировали с 1 января, но в итоге сроки сдвинули на полгода.
О неготовности к работе в системе уведомляют не только региональные, но и крупнейшие федеральные поставщики, отмечает X5. Среди 100 крупнейших поставщиков этого ритейлера больше трети – почти 35% – до сих пор не протестировали систему на своих предприятиях, не адаптировали бизнес-процессы и рискуют сорвать поставки с 1 июля. В свою очередь, это может грозить дефицитом товаров на полках магазинов, предупредил представитель X5.
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