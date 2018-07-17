Чемезов пролоббировал назначение куратора проекта маркировки товаров

Дмитрий Медведев (на фото слева) выбрал куратора программы маркировки товаров без помощи Сергея Чемезова (справа), уверяет представитель премьера «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15 июня гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву назначить вице-премьера Максима Акимова координатором проекта маркировки товаров. Замруководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко поддержал кандидатуру, а 4 июля согласие дал и Медведев. «Ведомости» ознакомились с копиями письма и распоряжений премьер-министра, их подлинность подтвердил представитель «Ростеха». Минпромторг уже готовит распоряжение, подтвердил представитель Акимова.

«Ростех» – совладелец оператора маркировки товаров, Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Проект стартовал еще в 2016 г., когда специальные цифровые метки стали наноситься на меховые изделия. Сейчас маркируют несколько групп товаров: мех и лекарства учитывает Федеральная налоговая служба, алкоголь – система ЕГАИС, табачную продукцию и обувь – ЦРПТ, которому до 2024 г. должна перейти маркировка всех товаров.

Идею бороться с контрафактом с помощью маркировки товаров продвигал бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов. После его ухода из правительства в мае этого года встал вопрос, кто дальше будет курировать эту тему. Всерьез обсуждалась кандидатура первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова, рассказывает федеральный чиновник, но от идеи пришлось отказаться из-за слишком большой загруженности Силуанова. Рассматривали еще и вице-премьера Дмитрия Козака, но «Ростех» боялся, что при Козаке у него могут появиться конкуренты среди операторов маркировки, говорит собеседник «Ведомостей».

Медведев давно решил, что куратором маркировки товаров будет вице-премьер, отвечающий за цифровую экономику, говорит пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. Решение было принято независимо от писем «Ростеха», добавила она. Это делается не только для обеспечения технологического единства системы маркировки, главное – сама система будет собирать и генерировать огромное число ценных и чувствительных данных. Нужно, чтобы эти данные служили общественным, а не частным интересам и чтобы их никто не мог приватизировать, заключила Тимакова. Это позиция и Акимова, говорит его знакомый.

Акимов был против концентрации всех товаров в руках одного оператора, говорят два федеральных чиновника. Участвовать в проекте хотел и Сбербанк – в начале июня его президент Герман Греф в письме предложил Козаку задействовать облачный сервис Сбербанка «Корус каталог» при формировании каталога маркируемых товаров и допустил создание совместного предприятия с «Ростехом» в этой сфере.

В конце июня состоялось совещание у министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, где окончательно решили, что оператор один – ЦРПТ, говорят два федеральных чиновника. В начале июля Мантуров объявил об этом решении в интервью ТАСС. Представитель Сбербанка отказался от комментариев. Источник, близкий к Сбербанку, говорит, что официальный отказ банк не получал и история еще не закончена.

Какие товары будут маркировать с 2019 г.: табачная продукция;

обувь;

духи и туалетная вода;

шины и покрышки;

белье – постельное, столовое, туалетное и кухонное;

фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки;

различные предметы одежды: вещи, изготовленные из натуральной или композиционной кожи,

трикотажные блузки для женщин и девочек,

пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки.

Лекарства и меховые изделия уже готовятся к передаче ЦРПТ, указывает в письме Чемезов. В III квартале 2018 г. будет запущен пилотный проект по прослеживаемости табачной продукции для стран ЕАЭС. Ведется подготовка к запуску в 2018 г. пилотных проектов по товарам легкой промышленности, молочной и пищевой продукции, перечисляет он.

С 2019 г. начнут маркировать еще больше товаров – от духов и покрышек до фотокамер и постельного белья. Промежуточные результаты эксперимента по маркировке показывают, что проекту необходим «единый центр координации и принятия оперативных решений на уровне правительства», пишет Чемезов.

Чемезов прав – странно, что каждую сферу и каждый вопрос покрывает свой куратор, нужен один человек, который будет представлять интересы всех, рассуждает человек, близкий к структуре «Ростеха». Логично, что этим займется профильный вице-премьер, говорит участник дискуссии.

Чемезов – один из девяти самых влиятельных людей в стране и у «Ростеха» большие бизнес-интересы в маркировке, напоминает политолог Евгений Минченко: «Нет ничего удивительного, что Чемезов сам направил письмо с предложением куратора». Акимов – самая логичная кандидатура на этот пост, это его сфера деятельности по распределению обязанностей между вице-премьерами, отмечает политолог. Акимов курирует нацпрограмму «Цифровая экономика», нацпроект по созданию безопасных и качественных автодорог, цифровизацию госуправления. Также в его сфере ответственности транспорт, связь, инновации, недвижимость и интеллектуальная собственность.

Центр с перспективами «Ростеху» через АО «Концерн Автоматика» в ЦРПТ принадлежит 25%, еще 50% компании принадлежит разработчику биллинговых систем АО «Петер-сервис», которая входит в USM Holdings, и еще 25% – у ООО «Элвис + групп», основным владельцем которой является Александр Галицкий.

Акимов хорошо чувствует бизнес, говорит его бывший коллега. Например, в бытность заместителем губернатора Калужской области Акимов организовал железнодорожные перевозки на экспорт в Китай через хаб в регионе. Этой темой он занимался от начала до конца: придумал, организовал, довел проект до начала поставок, продолжает собеседник «Ведомостей».

Акимову придется решать много проблем, говорит сотрудник крупной фармацевтической компании. Многие производители выступают против маркировки, опасаясь, что это приведет к росту цен. Так, систему критиковали члены Союза российских пивоваров, объединяющего крупные компании, на которые приходится более 70% продаж. Установка оборудования для маркировки на одной производственной линии, по предварительным подсчетам, обойдется в $1 млн, подсчитывала пивоваренная компания AB InBev Efes. Нужно проследить, чтобы проект работал, но и нагрузка на бизнес не была слишком большой, говорит сотрудник фармацевтической компании.

Акимов – эталонный молодой технократ, ставящий во главу угла эффективность, считает Минченко: «Он вполне вменяемый человек, с которым могут вести дела как частный, так и государственный бизнес».

В подготовке статьи участвовала Ольга Адамчук