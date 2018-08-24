Кто и как заработает на маркировке товаров
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Войну нелегальному обороту товаров правительство объявило пару лет назад. Это серьезная и масштабная проблема. Только в 2015 г. доля нелегальных товаров достигала 9%, или 2,5 трлн руб., оценивали эксперты Высшей школы экономики. Больше всего «нелегала» на рынках алкоголя, одежды и обуви. В 2016 г. российские власти решили провести эксперимент – маркировать шубы метками, чтобы отслеживать их путь до продажи клиенту. Система маркировки оказалась эффективной – за один только 2016 год бюджет получил дополнительные 500 млн руб. Опыт других стран также показывал, что система маркировки действительно помогает обелить рынок – например, в Турции после ее введения нелегальная продажа табака сократилась на 11% за первые три года.
Вдохновившись результатами эксперимента, российское правительство решило ввести пилотную маркировку на лекарства и табак, а к 2024 г. маркировать уже все товары. Нужна тотальная система прослеживаемости всего оборота, объясняет федеральный чиновник.
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