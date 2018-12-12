Бизнес / Промышленность

«Северсталь» открывает центр инноваций

Кремниевая долина в Череповце поможет развитию технологичных стартапов
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До конца декабря компания официально запустит новую экспериментальную площадку на базе Череповецкого металлургического завода, рассказал «Ведомостям» представитель «Северстали». Технопарк будет представлять собой полноценный производственный центр с возможностью проведения всего цикла испытаний новых прототипов и технологий. «Можно будет проводить выплавку до 250 кг сырья, горячий и холодный прокат опытных образцов, термическую обработку, делать все необходимые эксперименты и испытания», – рассказал представитель компании. Цель проекта – ускорить разработку новых видов продукции, пояснил он. Размер инвестиций в проект представитель компании назвать отказался.

Обкаткой собственных технологий «Северстали» возможности технопарка не ограничатся. Компания рассчитывает, что своими возможностями площадка заинтересует сторонних разработчиков. Это могут быть как действующие промышленные предприятия, так и стартапы, рассказывает представитель компании. «Помимо предоставления научно-исследовательской и материально-технической базы для тестирования и внедрения разработок «Северсталь» будет оказывать содействие в поиске патентов и защите интеллектуальной собственности», – говорит представитель компании. Для доступа к технопарку надо будет оставить заявку с описанием проекта, ее проанализируют эксперты «Северстали», объясняет он. Если компания сочтет проект или идею перспективной – предложит возможные варианты сотрудничества. Основное условие – проект должен соответствовать специализации компании.

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