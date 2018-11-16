«Северсталь» потратит полмиллиарда на новые фасады завода в Череповце

Проектом предусмотрено, что у каждого производственного здания завода в Череповце будет уникальный стиль «Северсталь»

«Северсталь» в следующем году потратит 500 млн руб. на обновление фасадов Череповецкого металлургического комбината и ландшафтного дизайна на его территории, рассказал представитель компании в пятницу. По его словам, дизайн-проект уже разработала студия Артемия Лебедева, но сколько она получила за работу, уточнить не смог.

Череповецкий металлургический комбинат – основной промышленный актив «Северстали». Завод был запущен в 1955 г., через четыре года он стал предприятием с полным металлургическим циклом. За все время работы на предприятии было выплавлено более 400 млн т стали. На заводе работает более 25 000 человек.

Проектом предусмотрено, что у каждого производственного здания завода будет уникальный стиль. Дизайнеры несколько раз приезжали в Череповец, чтобы изучить территорию комбината и технологические этапы, цитирует пресс-служба металлургической компании Артемия Лебедева. По его словам, главной задачей было создать красивую и комфортную среду на предприятии.

«Ведомости» отправили запрос в студию с просьбой раскрыть сумму контракта, но ответа пока не получили.

Всего за восемь лет на ремонт внутренних помещений завода потрачено более 3 млрд руб., сообщила «Северсталь». Отремонтированы столовые, душевые, гардеробные, медицинские пункты, спортзалы, пульты управления, диспетчерские и административные помещения. «Логичным продолжением становится программа внешнего ремонта для создания комфортной среды», – передал слова генерального директора дивизиона «Российская сталь» Вадима Германова представитель «Северстали».

Полмиллиарда – сумма для «Северстали» практически незаметная, констатирует директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Проект имиджевый и направлен на формирование корпоративной культуры, повышение удовлетворенности сотрудников, отмечает он.