Статья опубликована в № 4724 от 25.12.2018 под заголовком: Металл стал слишком дорог для нефтяников
Нефтяные компании пожаловались правительству на рост цен на сталь и трубы
Теперь металлургов проверит антимонопольное ведомство
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Цена на российскую сталь движется вслед за мировыми
Евгений Разумный / Ведомости
19 декабря вице-премьер Дмитрий Козак встретился с нефтяными компаниями, на совещании присутствовали «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и другие добывающие компании. Из его протокола следует, что Козак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вместе с Минпромторгом проанализировать цены на металлопрокат и трубную продукцию, а также «провести проверку на предмет наличия признаков нарушения металлургами антимонопольного законодательства». Подлинность документа подтвердили «Ведомостям» два участника совещания. Представитель Козака отказался от комментариев.
«Документ сегодня поступил в Минпромторг. Будет прорабатываться», – отметил представитель министерства.
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