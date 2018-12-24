Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4724 от 25.12.2018 под заголовком: Металл стал слишком дорог для нефтяников

Нефтяные компании пожаловались правительству на рост цен на сталь и трубы

Теперь металлургов проверит антимонопольное ведомство
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19 декабря вице-премьер Дмитрий Козак встретился с нефтяными компаниями, на совещании присутствовали «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и другие добывающие компании. Из его протокола следует, что Козак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вместе с Минпромторгом проанализировать цены на металлопрокат и трубную продукцию, а также «провести проверку на предмет наличия признаков нарушения металлургами антимонопольного законодательства». Подлинность документа подтвердили «Ведомостям» два участника совещания. Представитель Козака отказался от комментариев.

«Документ сегодня поступил в Минпромторг. Будет прорабатываться», – отметил представитель министерства.

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Комментарии
zz-zz06
20:06 24.12.2018
Все. Сейчас Козак зафиксирует цены на сталь, также "эффективно " как он до этого поступил с ценами на бензин. Нефтянники в очередной раз взвыли - беда , расходы не дают на потребителей бензина перекладывать. Сегодня нефть продолжает дешеветь - 6 % .сейчас нефтянники начнут сетовать, что спекулянты обрушили цены на бумажную нефть, но как обычно забудут снизить цены на бензин. Тоже чтоли Козаку поплакаться
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