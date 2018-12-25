Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4725 от 26.12.2018 под заголовком: Уголь на честном слове

РЖД и угольщики будут нести взаимную ответственность за загрузку новых путей

Владимир Путин поручил правительству разработать соответствующий механизм
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В августе на президентской комиссии по ТЭКу в Кемерове министр энергетики Александр Новак сообщал, что в 2018 г. экспорт угля из России увеличится на 11% до 200 млн т и продолжит расти. При этом наибольший спрос будет в Азиатском регионе. Сейчас доля российского угля на этом рынке не превышает 9,3%, к 2025 г. ее планируется довести до 20%. Для достижения таких показателей в 2025 г. добыча угля в России составит 560 млн т вместо ранее прогнозируемых 460 млн т, а к 2030 г. эта цифра может увеличиться еще на 30 млн т.

Но нужно создавать новую инфраструктуру. Для реализации собственной инвестиционной программы и развития угольной отрасли РЖД будет до 2025 г. развивать «Восточный полигон»: порты Приморского и Хабаровского края, проводить модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Первый этап развития «Восточного полигона» предполагает создание инфраструктуры для обеспечения 125 млн т экспорта угля к 2020 г. Второй этап предполагает перевалку до 195 млн т угля. На заседании комиссии по ТЭКу в августе гендиректор РЖД Олег Белозеров оценил инвестиции в расширение «Восточного полигона» почти в 700 млрд руб. до 2025 г.

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