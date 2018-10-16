Тарифные успехи угольщиков
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Многие экономисты отмечают, что причина бурного развития угольной отрасли в современной России – реформы, проведенные в середине 1990-х. Именно масштабная реструктуризация, закрытие нерентабельных шахт, сокращение работников стали предпосылкой того, что сегодня это одна из самых активно растущих и эффективно развивающихся отраслей в России. Это в целом так, но есть важный аспект, который часто ускользает от исследователей, – железнодорожные тарифы, которые построены таким образом, что через них угольная отрасль фактически получает субсидии от других отраслей. Только эти субсидии поступают не из бюджета, а от участников транспортного рынка – отправителей разных других грузов: нефти и нефтепродуктов, черных металлов, металлолома, химикатов, зерна, продукции машиностроения и металлообработки и т. д. И именно потому, что это субсидирование идет не из госбюджета, а из бюджетов множества разных компаний, оно не бросается в глаза общественности, его не обсуждают при голосовании за бюджет страны.
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