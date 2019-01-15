«Победа» может прекратить выполнять международные рейсы из «Пулково»

Сейчас «Победа» выполняет международные рейсы из «Пулково» по шести направлениям: Кельн, Милан, Лондон, Стамбул, Пиза и Тбилиси Евгений Егоров / Ведомости

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует с апреля прекратить выполнять международные рейсы из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург). Об этом «Ведомостям» рассказали два сотрудника лоукостера.

Решение связано с «неправомерной задержкой вылетов сотрудниками пограничной службы "Пулково"», рассказал один из собеседников. По его словам, 14 и 15 января международные рейсы «Победы» из «Пулково» были задержаны из-за действий сотрудников силовых ведомств, которые потребовали от экипажа вскрыть все «надлежащим образом заблокированные и опломбированные кухонные отсеки» в салоне самолета. «Победа» использует заблокированные неиспользуемые кухонные отсеки для сокращения времени на уборку и досмотр самолета, чтобы обеспечить быстрый разворот лайнера, объяснил источник.

«В этом году силовики стали вдруг проверять самолеты, пересекающие границу, что не дает возможность быстро разворачивать суда», — пояснил другой источник.

Пресс-служба авиакомпании не стала комментировать информацию о возможной отмене международных рейсов из «Пулково», но подтвердила задержки международных рейсов 14 января из-за вскрытия сотрудниками пограничной службы всех деактивированных и опломбированных отсеков. На протяжении последних полутора лет полетов авиакомпании из «Пулково» подобных требований не выдвигалось, сообщил представитель «Победы». В случае систематического повторения задержек лоукостер действительно будет вынужден рассмотреть возможность прекращения международных полетов из аэропорта, добавил он.

«Мы в курсе ситуации и надеемся на ее разрешение. Комментировать действия пограничной службы мы не можем», — заявил «Ведомостям» представитель «Пулково». В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу сообщили, что в «Пулково» участились случаи отказа членами экипажей авиакомпании «Победа» сотрудникам подразделения пограничного контроля в доступе к ряду помещений и технологических отсеков самолетов, выполняющих международные рейсы. «В целях исключения возможности создания конфликтных ситуаций в пункте пропуска, задержки времени вылета воздушных судов заграничного следования руководство и сотрудники авиакомпании «Победа» проинформированы о недопустимости нарушения требований действующего российского законодательства», — уточнили в пресс-службе пограничного управления ФСБ.

Сейчас «Победа» выполняет международные рейсы из «Пулково» по шести направлениям: Кельн, Милан, Лондон, Стамбул, Пиза и Тбилиси.

Авиакомпания «Победа» была создана в сентябре 2014 г. Лоукостер выполняет рейсы на самолетах Boeing-737-800. «Победа» базируется в московском аэропорту «Внуково». В конце декабря представитель авиакомпании сообщил о массовой задержке рейсов во «Внуково». По его словам, пограничная служба объясняла свои действия тем, что посадка пассажиров из терминала в автобусы начинается раньше прибытия экипажа на борт. Законодательных требований к наличию экипажа на борту самолета для начала процесса посадки нет, говорил он. «Победа» летает из «Внуково» по графикам обслуживания в 30 и 25 минут. Для соблюдения этих графиков посадка пассажиров в автобусы начинается в то же время, когда экипаж отправляется от здания терминала к самолету.

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